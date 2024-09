LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkttag von T-Mobile USA am 18. September habe er seine Schätzungen für die Telekom angepasst, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des starken Free Cash Flow gebe es Spielraum für erhöhte Ausschüttungen an die Aktionäre./mf/tih



