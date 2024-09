NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem Analystengespräch anlässlich des Krebskongresses ESMO mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon betonte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar, wie breit der Pharmakonzern im Bereich der Onkologie aufgestellt ist. Die Pipeline habe viel mehr Chancen zu bieten als nur Datopotamab-Deruxtecan. In den nächsten 18 Monaten stünden mehrere wichtige Datenveröffentlichungen an./tih/ag



