Die Analysten von mwb research nehmen die Coverage der SynBiotic SE mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 12,50 wieder auf, was einem Kurspotenzial von 109,7% entspricht. Kürzlich hat SynBiotic seinen Geschäftsbericht für 2023 veröffentlicht und eine kurz- und mittelfristige Prognose abgegeben. Die Jahreshauptversammlung ist für den 20. September 2024 geplant. Insgesamt hat sich in den letzten 12 Monaten bei SynBiotic viel getan, eingeleitet durch das neue Managementteam unter der Leitung von CEO Daniel Kruse. Neben dem neuen Management wurden auch die Strategie, die Struktur und die kaufmännische Organisation neu strukturiert und Prozesse neu definiert. Darüber hinaus wurden mehrere Finanzierungsmaßnahmen umgesetzt und mit Bushdoctor, Ilesol Pharmaceuticals und WEECO Pharma drei große Akquisitionen getätigt. Für die Analysten von mwb research ist dies eine Gelegenheit, ihren Investment Case komplett zu überarbeiten, neue Modellannahmen zu treffen und ihre Coverage neu zu starten. SynBiotic ist und bleibt das einzige Investmentvehikel, das an den starken Trends der Hanf- und Cannabisindustrie in Europa partizipiert. Dies umfasst Industriehanf, medizinisches Cannabis und Cannabis für den Freizeitgebrauch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Synbiotic%20SE





