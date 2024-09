© Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa



Die italienische Großbank UniCredit bereitet sich auf einen potenziellen Übernahmeschritt vor und will bei der EZB die Genehmigung zur Aufstockung ihrer Beteiligung an der Commerzbank auf bis zu 30 Prozent beantragen.Unicredit-CEO Andrea Orcel hat seit dem Bekanntwerden der 9-Prozent-Beteiligung an der Commerzbank wiederholt das Potenzial einer Fusion der beiden Bankhäuser betont. Nun lassen die Italiener den Worten offenbar Taten folgen und möchten bei der EZB die Weichen für einen Ausbau ihrer Beteiligung prüfen. Laut informierten Kreisen wird UniCredit in den kommenden Tagen einen entsprechenden Antrag bei der Zentralbank einreichen, meldet Bloomberg. Obwohl dies nicht zwangsläufig …