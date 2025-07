DJ EU: Möglicher Regelverstoß Italiens bei Unicredit-BPM-Deal

Von Elena Vardon

DOW JONES--Die Europäische Union hat mitgeteilt, dass Italiens Eingreifen in die geplante Übernahme des Kreditinstituts Banco BPM durch den größeren Konkurrenten Unicredit möglicherweise gegen die europäischen Fusionskontrollvorschriften verstößt.

Die Europäische Kommission, die Exekutive der EU, erklärte am Montag, sie sei vorläufig zu dem Schluss gekommen, dass das Dekret der italienischen Regierung zur bedingten Genehmigung der Bankentransaktion gegen EU-Vorschriften "verstoßen könnte". Der Schritt, die Transaktion an Bedingungen zu knüpfen, könnte auch mit anderen Bestimmungen wie dem freien Kapitalverkehr oder der Aufsicht durch die Europäische Zentralbank unvereinbar sein, hieß es.

Im April berief sich Rom auf die so genannten "goldenen Befugnisse" um von Unicredit bestimmte Verpflichtungen zu verlangen, damit das Unternehmen grünes Licht für die Übernahme von BPM erhält. Die "goldenen Befugnisse" erlauben es dem italienischen Staat, bei Unternehmen von strategischer Bedeutung für das Land in Transaktionen einzugreifen. Unicredit hat seinen heimischen Konkurrenten im November letzten Jahres ins Visier genommen, um seine Position in Italien zu stärken und seinen Marktanteil im nördlichen Teil des Landes zu erhöhen. Unicredits unaufgeforderte Übernahmeangebot, das von BPM abgelehnt wurde, bewertete das Zielunternehmen damals mit rund 10 Milliarden Euro.

"Die Kommission ist vorläufig der Ansicht, dass die Begründung der Bedingungen derzeit nicht ausreichend ist und dass die Kommission das Dekret wahrscheinlich vor der Umsetzung hätte überprüfen müssen", teilte die EU-Kommission mit.

Zu den von der italienischen Regierung auferlegten Bedingungen gehörten die Senkung des Verhältnisses Kredite zu Einlagen in Italien nach dem Zusammenschluss für fünf Jahre und die Beibehaltung der Projektfinanzierungsportfolios beider Banken auf dem derzeitigen Niveau. Der italienische Staat ordnete außerdem an, dass Unicredit sich aus dem Russlandgeschäft zurückzieht und dass BPMs Vermögensverwalter Anima seine Investitionen in Wertpapiere italienischer Emittenten auf dem derzeitigen Niveau hält.

Unicredit erklärte damals, dass die Forderungen der Regierung nicht klar begründet seien und einschränken könnten, wie das fusionierte Unternehmen seine künftigen Kreditaktivitäten und seine Liquidität managen würde. Kurz darauf kündigte die Bank an, sie werde bei einem regionalen Verwaltungsgericht eine Klage einreichen, um eine unabhängige Bewertung der ordnungsgemäßen Anwendung der "goldenen Befugnisse" zu erwirken.

Die EU-Kommission teilte weiter mit, sie werde ihre nächsten Schritte auf der Grundlage des Urteils des italienischen Gerichts - das Verwaltungsgericht Latium hatte das Dekret am Samstag teilweise für nichtig erklärt - und der Antwort Italiens auf ihre vorläufigen Erkenntnisse hin prüfen.

Die EU hatte die Transaktion vergangenen Monat aus wettbewerbsrechtlicher Sicht genehmigt und Unicredit aufgefordert, 209 Filialen in Gebieten Italiens zu verkaufen, in denen es Überschneidungen zwischen den beiden Banken gibt.

Das italienische Wirtschaftsministerium reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

