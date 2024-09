Die BioNTech-Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. In der jüngsten NASDAQ-Sitzung legte der Kurs um 6,0 Prozent zu und erreichte 130,90 USD. Dies markiert eine deutliche Erholung seit dem 52-Wochen-Tief von 76,55 USD im August. Analysten zeigen sich zunehmend optimistisch: Das Analysehaus Jefferies stufte die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöhte das Kursziel signifikant von 95 auf 150 Dollar. Diese positive Einschätzung spiegelt das wachsende Vertrauen in das Potenzial des Unternehmens wider.

Ausblick und Herausforderungen

Trotz des aktuellen Aufwärtstrends steht BioNTech vor Herausforderungen. Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 24,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem wurde ein Verlust von 3,66 USD je Aktie ausgewiesen. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von 2,302 EUR je Aktie. Dennoch bleibt das Interesse an BioNTech hoch, insbesondere im Vorfeld des "Esmo"-Kongresses, was auf mögliche positive Entwicklungen in der Produktpipeline hindeutet.

BioNTech Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...