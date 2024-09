DJ Essilorluxottica verlegt Hauptsitz nach Paris - Eröffnung Ende 2027

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Brillenkonzern Essilorluxottica verlegt seinen Hauptsitz von einem Pariser Vorort direkt in die französische Hauptstadt. Wie der Konzern mitteilte, hat er einen langfristigen Mietvertrag an der Place Valhubert im Viertel Austerlitz unterzeichnet, das sich durch eine Szene von Tech-Start-ups und globalen Digitalunternehmen auszeichne. Der neue globale Hauptsitz soll Ende 2027 eröffnet werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Essilorluxottica ist derzeit in Charenton-le-Pont südöstlich von Paris ansässig.

