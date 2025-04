Nach den Gewinnen am Vortag haben Luxuswerte im frühen Handel am Donnerstag wieder nachgegeben. Größter Verlierer waren Kering, die nach enttäuschenden Umsatzzahlen um fünf Prozent fielen. Auch EssilorLuxottica schwächelten nach Zahlen zum ersten Quartal. Hier ging es um 2,8 Prozent nach unten. Burberry büßten in London 3,5 Prozent ein. Damit setzte sich die Schwäche des Sektors der vergangenen Wochen fort.Kering macht die Krise bei seiner Kernmarke Gucci weiter schwer zu schaffen. Im ersten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...