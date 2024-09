Der einst gefeierte Haushaltswarenhersteller Tupperware Brands steht vor einem dramatischen Wendepunkt. Die Aktie des Unternehmens erlebte am Montag einen beispiellosen Absturz von über 57 Prozent an der New Yorker Börse, was Anleger in Schockstarre versetzte. Dieser Kurseinbruch folgt auf Berichte, dass die langwierigen Sanierungsbemühungen des Konzerns gescheitert sind. Trotz eines kurzzeitigen Aufschwungs während der Coronapandemie und Veränderungen im Management konnte keine nachhaltige Wende herbeigeführt werden. Die Schuldenlast von mehr als 700 Millionen US-Dollar lastet schwer auf dem Unternehmen, das weltweit 12.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Drohende Insolvenz

Die Zukunft des für seine Tupper-Partys bekannten Unternehmens steht auf Messers Schneide. Insider berichten, dass Tupperware noch in dieser Woche einen Insolvenzantrag stellen könnte. Diese Entwicklung markiert einen traurigen Höhepunkt für die 1946 gegründete Marke, die seit 2020 mit finanziellen Schwierigkeiten kämpft. Der Handel mit Tupperware-Aktien wurde vorübergehend ausgesetzt, was die Ernst der Lage unterstreicht und Spekulationen über die Zukunft des Kunststoff-Imperiums anheizt.

Tupperware Brands Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...