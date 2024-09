Das Instrument U1B GB0006928617 UNITE GROUP PLC LS-,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 19.09.2024

The instrument U1B GB0006928617 UNITE GROUP PLC LS-,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.09.2024 and ex capital adjustment on 19.09.2024



Das Instrument I8X0 NO0013107490 IDEX BIOMETRICS NK 0,15 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.09.2024

The instrument I8X0 NO0013107490 IDEX BIOMETRICS NK 0,15 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.09.2024



Das Instrument 2OW US82710M1009 SILK ROAD MEDICAL DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.09.2024

The instrument 2OW US82710M1009 SILK ROAD MEDICAL DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.09.2024

© 2024 Xetra Newsboard