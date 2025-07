The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.07.2025

ISIN Name

GB00B41Q8Q68 ENTEQ TECHNOLOGIES LS-,01

GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30

KYG183221004 CANVEST ENVIR.PR.G.HD-,01

SG2G87000003 ICP LTD -LOCAL-

US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI

US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01

US8177321002 SERVOTRONICS INC. DL-,20





