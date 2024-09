Fed-Tag! Seit März 2022 wartet die Börse auf den heutigen Tag und erhofft sich eine Fortsetzung des starken Aktienmarktes. Meyer Burger geht in die (nächste) Restrukturierung. Die Führungsspitze und 200 Mitarbeiter müssen das Unternehmen in Zukunft verlassen. Kein Schutz für die Commerzbank. Berlin will die Aktien so teuer wie möglich verkaufen, egal an wen.Auch am Mittwoch entwickelt sich der Aktienhandel in Asien sehr verhalten. Insbesondere, da erneut Schlüsselbörsen geschlossen blieben. Der Handel in Hongkong ruht heute aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...