Der weltgrößte Chemiekonzern BASF plant offenbar eine umfassende Neuausrichtung, die den Aktienkurs am Mittwoch auf ein Mehrmonatshoch katapultierte. Laut Insiderberichten erwägt das Unternehmen, sein Agrarchemiegeschäft für einen möglichen Börsengang in den kommenden Jahren vorzubereiten. Zudem werden für den Bereich Beschichtungen verschiedene Optionen geprüft, darunter Teilverkäufe oder Partnerschaften. Diese strategischen Überlegungen sollen auf dem bevorstehenden Kapitalmarkttag am 26. und 27. September präsentiert werden. Die Ankündigung löste eine Euphorie an der Börse aus, wodurch die BASF-Aktie zeitweise um bis zu 5,8 Prozent auf knapp 47 Euro kletterte - den höchsten Stand seit Anfang Juni.

Batteriegeschäft im Fokus

Neben den Plänen für die Agrarchemie und das Coatings-Segment wird erwartet, dass BASF auch Aussagen zum Batteriegeschäft machen wird. Analysten sehen in dieser Sparte großes Potenzial angesichts der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Die geplanten Umstrukturierungen könnten dem Konzern helfen, sich in einem herausfordernden Marktumfeld neu zu positionieren und seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

