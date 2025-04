Am Mittwoch haben sich die Anleger im Vorfeld der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump vorsichtig gezeigt. Der deutsche Leitindex ging letztendlich mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 22.390,84 Zählern aus dem Handel. Und zum Start in den Donnerstag dürfte es nach dem XXL-Zollpaket noch weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxiert den DAX 1,9 Prozent tiefer bei 21.963 Zählern.Das Zollpaket von Donald Trump dürfte am heutigen Handelstag ganz klar das bestimmte Thema sein. Ab der kommenden ...

