BASF: Neuausrichtung beflügelt - 7,5 % Dividendenrendite stützt!

Ausbruch abwarten!

Rückblick

BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Das Unternehmen verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien. In letzter Zeit ist das Chemieunternehmen durch hohe Energiepreise und Regulierungen in Europa in einen Wettbewerbsnachteil geraten. Der Aktienkurs ist entsprechend eingebrochen.

BASF-Aktie: Chart vom 18.09.2024, Kürzel: BAS, Kurs: 46.37 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei Schlusskursen über 46.60 Euro könnte die Bodenbildung beendet sein. Danach hätten die Bullen die Chance, das April-Hoch zu attackieren.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Kurse unter die 50 Tageline zurück, wäre das positive Momentum vorbei. Rücksetzer bis in den 50-Prozent-Bereich des bullischen Impulses wären hingegen noch unproblematisch.

Meinung

Die BASF-Aktie zeigt sich bereits am vergangenen Freitag freundlich. Positiv wirkt sich eine Hochstufung von Jefferies aus. Die Analysten hatten die Papiere des Chemie-Riesen von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft, aber das Kursziel unverändert bei 43 Euro belassen. Die Experten sehen die historisch hohe Dividendenrendite von 7,5 % als Begrenzung des Rückschlagsrisikos. Kräftig nach oben ging es dann am Mittwoch nach Spekulationen um eine Neuausrichtung des Chemiekonzerns. Informierten Personen zufolge erwägt der Chemiekonzern einen Börsengang des Geschäfts mit Agrarchemikalien, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Verschiedene Maßnahmen sollen auf dem Kapitalmarkttag in der kommenden Woche vorgestellt werden, welcher am 26. und 27. September stattfindet.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 39.58 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 83.00 Mio. EUR

Meine Meinung zu BASF ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 18.09.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in BASF hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.