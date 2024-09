Die Fresenius SE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,7 Prozent auf 34,20 EUR. Trotz dieses Rückgangs bleibt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 23,93 EUR, das am 01.11.2023 erreicht wurde. Das aktuelle Kursniveau liegt etwa 30 Prozent über diesem Tiefstand, was auf eine gewisse Erholung hindeutet.

Analysten sehen Potenzial

Experten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,84 EUR für die Fresenius SE-Aktie an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das laufende Jahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie. Zudem wird eine Dividende von 0,844 EUR erwartet, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Diese positiven Prognosen könnten in Zukunft zu einer Neubewertung der Aktie führen und das Interesse der Anleger neu entfachen.

