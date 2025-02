Thyssenkrupp macht am Montag einen riesigen Kurssprung, nachdem die Bank of America ein Kursziel von 8 Euro verkündet hat. Hintergrund ist ein potenzieller Börsengang der Sparte Marine Systems, der dem Unternehmen viel Geld in die Kassen spülen könnte. Doch trotz der Euphorie bleiben langfristige Unsicherheiten. So sieht das INDEX RADAR-Prognosemodell die weitere Kursentwicklung. Der Aktienkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...