Obschon chinesische Börsen zuletzt auf den tiefsten Stand seit etwa sechs Jahren fielen, zeigen die Börsen sich noch immer in guter Verfassung und die Aussicht auf sinkende Zinsen steht allem Anschein nach noch im Vordergrund. Abseits davon boten auch viele Einzeltitel den Börsianern Grund dafür, zuversichtlich nach vorn zu blicken.Mit die größten Kurssprünge in den vergangenen Tagen brachte die Aktie von BioNTech (US09075V1026) zustande, und der positive Trend hielt am Dienstag an. Das Tempo ließ zwar deutlich nach. Doch ein Plus von 0,7 ...

