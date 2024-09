Neues KnowBe4-Whitepaper gibt Ratschläge, wie sich Organisationen vor diesem weit verbreiteten Einstellungsbetrug schützen können

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein und simulierte Phishing-Angriffe, gab heute bekannt, dass er eine Warnung vor einem nordkoreanischen Betrugsfall bei der Einstellung eines falschen Mitarbeiters herausgegeben hat, den die Organisation kürzlich erlebt und erfolgreich abgewendet hat.

KnowBe4 veröffentlichte kürzlich Informationen darüber, wie ein nordkoreanischer "falscher Mitarbeiter" versehentlich eingestellt und entdeckt wurde. Der falsche Mitarbeiter wurde sehr schnell entdeckt, nachdem er auf ungewöhnliche Weise auf den Laptop zugegriffen hatte, der ihm geschickt worden war. Sein eingeschränkter (oder begrenzter) Onboarding-Zugang wurde innerhalb von 25 Minuten nach der ersten Sicherheitswarnung gesperrt. Es wurde kein illegaler Zugriff erlangt und es gingen keine Daten verloren, wurden kompromittiert oder auf KnowBe4-Systemen exfiltriert.

"Es gibt sowohl während als auch nach dem Einstellungsprozess häufige Anzeichen für dieses gefälschte Mitarbeitereinstellungsverfahren", sagte Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Jedes Unternehmen sollte alle am Einstellungsprozess beteiligten Mitarbeiter über die Risiken aufklären und verschiedene Maßnahmen zur Risikominderung in Betracht ziehen, wie z. B. die Aktualisierung des Einstellungsprozesses des Unternehmens, indem der Bewerber aufgefordert wird, Fingerabdrücke zur Identitätsprüfung einzureichen, das Bedrohungsmodell des Einstellungsprozesses des Unternehmens und vieles mehr. Wir haben uns dazu entschlossen, unsere Erfahrungen mit dieser bedauerlichen Situation zu teilen, um darauf aufmerksam zu machen, wie weit verbreitet diese Situation ist, und um andere Organisationen davor zu warnen, Opfer zu werden."

Dieses neue Whitepaper beschreibt, wie die falsche nordkoreanische Mitarbeiterindustrie aussieht, nennt viele Anzeichen, auf die man achten sollte und erörtert viele Möglichkeiten, wie Organisationen ihre Einstellungsrichtlinien aktualisieren können, um die Einstellung falscher Mitarbeiter zu verhindern. Um das Whitepaper "North Korean Fake Employees Are Everywhere! How To Protect Your Organization" herunterzuladen, gehen Sie hierhin. Weitere Informationen zu KnowBe4 finden Sie unter www.knowbe4.com.

Über KnowBe4

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsbewusstseinsschulungen und simulierte Phishing-Angriffe, wird von mehr als 70.000 Organisationen auf der ganzen Welt genutzt. KnowBe4 wurde vom IT- und Datensicherheitsspezialisten Stu Sjouwerman gegründet und unterstützt Organisationen dabei, das menschliche Element der Sicherheit anzugehen, indem es das Bewusstsein für Ransomware, CEO-Betrug und andere Social-Engineering-Taktiken durch einen neuartigen Ansatz bei der Sicherheitsbewusstseinsschulung schärft. Der verstorbene Kevin Mitnick, ein international anerkannter Cybersicherheitsexperte und Chief Hacking Officer von KnowBe4, half bei der Gestaltung der KnowBe4-Schulung auf der Grundlage seiner gut dokumentierten Social-Engineering-Taktiken. Organisationen verlassen sich auf KnowBe4, um ihre Endbenutzer als letzte Verteidigungslinie zu mobilisieren, und vertrauen auf die KnowBe4-Plattform, um ihre Sicherheitskultur zu stärken und das menschliche Risiko zu reduzieren.

