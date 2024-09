DJ PTA-News: Serviceware SE: Strikter Fokus auf AI zahlt sich immer stärker aus

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Idstein (pta/19.09.2024/09:00) - Serviceware SE: Strikter Fokus auf AI zahlt sich immer stärker aus

* Serviceware überzeugt mit AI: Zahlreiche Unternehmen aus Bereichen wie Banking, Immobilien, Software, Bildung und Lebensmitteleinzelhandel als Neukunden gewonnen * Einsatz von AI in Serviceware ESM-Plattform weiter forciert: Release der neuen AI Process Engine erfolgt

Idstein, 19. September 2024 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) erzielt weiter sehr gute Fortschritte dabei, den Anteil Künstlicher Intelligenz (AI) in ihren Produkten und der ESM-Plattform insgesamt weiter auszubauen. Serviceware macht AI damit zum Herzstück des modernen Kundenservice. Bereits heute ist AI durchgängig in den Modulen der ESM-Plattform integriert und der Anteil wird weiter konsequent erhöht. Im September erfolgte der Release der neuen AI Process Engine für die Erstellung von Workflows, für die Datenmodellierung und die Gestaltung von Dialogen. Zunächst ist die AI Process Engine für Serviceware-Kunden im ganzheitlichen Service Lifecycle Management verfügbar, bei dem der gesamte Lebenszyklus von Dienstleistungen einer Serviceorganisation im Fokus steht. Als AI-nativer Kern der ESM-Plattform unterstützt die AI Process Engine Unternehmen unter anderem bei der Definition, Beschreibung und Kategorisierung neuer Services, beim AI-basierten Prozessdesign auf Basis von textuellen Prozessbeschreibungen oder der Umsetzung komplexer Genehmigungsprozesse auf Enterprise-Niveau.

Dass die Plattformstrategie von Serviceware mit starker Einbindung von AI in sämtliche Serviceprozesse Früchte trägt, zeigen erneut auch zahlreiche hochkarätige Neukundengewinne in den vergangenen Wochen. Durch den Einsatz von AI-intensiven Plattformmodulen - wie beispielsweise Serviceware Knowledge oder durch den Solution Bot von Serviceware - können die neuen Kunden Serviceprozesse noch schneller und mit einheitlich hoher Qualität umsetzen und dabei signifikante interne Effizienzgewinne und Kostenreduktionen realisieren.

Unter anderem setzt ein führender Anbieter von Spezialsoftware auf die Serviceware ESM-Plattform mit ihren zahlreichen AI-Lösungen und AI-Anwendungen. Eine renommierte Hochschule in Österreich nutzt die Serviceware Plattform für ihr ITSM und das HR Service Management. Auch ein Lebensmitteleinzelhändler mit über 350 Filialen in Deutschland und Österreich nutzt nun die Serviceware Plattform mit ihren zahlreichen AI-Modulen und spart durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz Kosten und Zeit im Customer Service. Zahlreiche weitere Unternehmen, wie eine mitteleuropäische Bank sowie große Immobilienverwalter, haben sich in den vergangenen Wochen ebenfalls für Serviceware und ihre innovativen AI-Lösungen entschieden.

Dirk K. Martin, CEO bei Serviceware: "Wir machen unsere ESM-Plattform konsequent AI-nativ. AI automatisert wie kaum eine andere Technologie zuvor Prozesse und senkt Kosten. Gerade im Customer Service sind die Automatisierungs- und Einsparpotenziale enorm. Unser Ziel ist es, alle Serviceprozesse mithilfe unserer AI-basierten Serviceware Plattform zu automatisieren. Mit dem Release der neuen AI Process Engine sind wir einen weiteren wichtigen Schritt auf diesem Weg gegangen. Wir schaffen mit unseren Lösungen erheblichen Mehrwert für Unternehmen und ihre Kunden. Die zahlreichen Neukundengewinne der vergangenen Wochen sind erneut eindrucksvoller Beleg unserer Expertise und starken Markstellung bei AI."

Die Erfolge von Serviceware im Bereich AI wurden auch von der Hessischen Landesregierung gewürdigt. Bei ihrem Besuch im AI-Kompetenzzentrum von Serviceware in Darmstadt nannte die Hessische Ministerin für Digitalisierung und Innovation Kristina Sinemus das Kompetenzzentrum "ein Vorzeigemodell für anwendungsorientierte Forschung, von dem sowohl Wirtschaft als auch Wissenschaft profitieren können".

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

(Ende)

Aussender: Serviceware SE Adresse: Serviceware-Kreisel 1, 65510 Idstein Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de

ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)