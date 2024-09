Die Barmenia und die Gothaer haben am Donnerstag das neue Management-Team der BarmeniaGothaer vorgestellt - darunter die Leiter der Vertriebswege, des Marketings und des Personalbereichs. Michael Albrecht, der schon in den 80er-Jahren bei der Barmenia aktiv war, übernimmt den Maklervertrieb. Der Start der BarmeniaGothaer in ihrer neuen Unternehmensstruktur steht vor der Tür: Am 01.10.2024 ist der Startschuss. Vor diesem Hintergrund teilten die Barmenia und die Gothaer nun die Aufstellung des neuen ...

