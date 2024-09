Nach Darstellung des Analysten Frederik Jarchow von NuWays ist die THE NAGA GROUP AG eine Sponsoring-Partnerschaft mit Borussia Dortmund eingegangen. Der Preis hierfür dürfe laut dem Analysten unter einer Million Euro pro Jahr liegen. Dabei verfüge Borussia Dortmund über eine riesige globale Fangemeinde. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 1,20 Euro und bestätigt das Rating "Buy".



