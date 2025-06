BREAKING NEWS: Starke Zahlen: EBITDA bei 9 Mio.?€ - Startet jetzt die Neubewertung?

Anzeige / Werbung

NAGA Group AG übertrifft Erwartungen - Starkes EBITDA-Wachstum als Turbo für Unternehmenswert?

die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) liefert in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld soeben mit der Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses beeindruckende Zahlen:

EBITDA steigt auf auf 9?Mio.€, die vorläufigen Zahlen sahen noch 8,1 Mio. € vor

EBITDA-Marge 14 % anstatt 13 %

Umsatzwachstum auf 63,2?Mio.€ - operative Stärke voll im Fokus

Diese Entwicklung übertrifft die Prognosen deutlich - und zeigt klar: Die NAGA-Aktie könnte derzeit massiv unterbewertet sein.

Mit dieser neuen Ertragsstärke und dem bewiesenen Wachstumspotenzial ist eine Kurszielanpassung durch Analysten unumgänglich.

Der Markt beginnt erst, das volle Potenzial zu erkennen - Investoren stehen vor einer attraktiven Einstiegsgelegenheit.

Im Jahr 2024 wurde die NAGA Group durch die richtungsweisende Fusion von NAGA und CAPEX.com neu geformt. Mit Octavian Patrascu, dem Mehrheitsaktionär von CAPEX.com, übernahm ein visionärer Unternehmer die Rolle des CEO des fusionierten Unternehmens.

Patrascu leitete eine gezielte und tiefgreifende Transformation ein - mit klarem Fokus auf Effizienz, Technologie und Talent:

Rückzug langjähriger Führungskräfte im Rahmen einer strategischen Neubesetzung

Modernisierung des Technologie-Stacks auf internationale Wettbewerbsfähigkeit

Verschlankung interner Strukturen zur Steigerung operativer Agilität

Aufbau eines neuen, leistungsorientierten Teams mit digitalem Mindset

Weniger als ein Jahr nach der Fusion zeigen sich nun die ersten sichtbaren Erfolge dieser Umstrukturierung - und senden ein deutliches Signal: NAGA ist bereit für nachhaltiges Wachstum und internationale Skalierung.



NAGA Group zielt auf den Aufstieg in die europäische Fintech-Elite

Mit einer erneuerten Führungsmannschaft, schlanken Strukturen und skalierbaren Prozessen ist die NAGA Group strategisch neu aufgestellt. Das Unternehmen ist bereit, aus seiner aktuellen Marktkapitalisierung von rund 180?Mio.€ herauszuwachsen - mit dem klaren Ziel: der Eintritt in die europäische Fintech-Topliga.

Besonders Rückenwind erhält NAGA durch die kürzlich vorgestellte Produkt-Roadmap, die auf Innovation, Nutzerzentrierung und internationale Expansion setzt. Damit positioniert sich das Unternehmen optimal, um von den dynamischen Entwicklungen auf den Kapital- und Technologiemärkten zu profitieren.

NAGA beschleunigt Plattformausbau - Innovationen wie "NAGA Earn" stärken Kundenbindung und Ertragskraft

Die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) setzt konsequent auf technologischen Fortschritt und Nutzermehrwert: Mit gezielten Innovationen und einer umfassend optimierten Plattform schafft das Unternehmen die Basis für nachhaltige Umsatzsteigerung und internationale Skalierung.

Ein Highlight der jüngsten Weiterentwicklungen: "NAGA Earn" - passives Einkommen, neu gedacht.

Kunden erhalten ab sofort tägliche Zinsen auf nicht investiertes Euro-Guthaben, das über qualifizierte Geldmarktfonds (QMMF) sicher verwaltet wird.

Automatische Gutschrift an Handelstagen

Volle Flexibilität und Transparenz

Aktivierung direkt im Nutzer-Dashboard

So wird ungenutztes Kapital zur Ertragsquelle - ein echter Mehrwert für Nutzer und ein Instrument zur Stärkung der Plattformbindung.

Weitere strategische Upgrades im Überblick:

Kompletter Relaunch der Web- & Mobile-Plattform mit modernem UI/UX, verbesserter Nutzerführung und hoher Performance

Erweiterung des Investmentuniversums auf über 3.000 echte Aktien und ETFs - für langfristige Anleger und Diversifikationsstrategien

Neuer Marktzugang in der MENA-Region und Osteuropa - Erschließung wachstumsstarker Zielmärkte

Integration von TipRanks - leistungsstarke Analyse-Tools für datengetriebene Investmententscheidungen

Mit diesen Maßnahmen verfolgt NAGA eine klare Strategie: Skalierbares Wachstum, globale Reichweite und führende Nutzererfahrung. Die Weichen sind gestellt, um NAGA als eine der maßgeblichen Plattformen im europäischen Fintech- und Investmentmarkt zu etablieren.

Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7) treibt ihre internationale Expansion mit Nachdruck voran:

Übernahme von Trade.com - NAGA setzt neue Maßstäbe im globalen Börsenzugang



Mit dem vollständigen Erwerb von Trade Capital UK Ltd., einem von der renommierten Financial Conduct Authority (FCA) regulierten Finanzdienstleister mit Sitz in Großbritannien, markiert das Unternehmen einen weiteren Meilenstein.

Quelle: trade.com

Der Kauf erfolgte über die Tochtergesellschaft Key Way Group Ltd. - und bringt der NAGA Group unmittelbaren Zugang zu einem der bedeutendsten Finanzmärkte weltweit.

Die strategischen Vorteile im Überblick:

Direkter Zugang zum britischen Markt - einem führenden Zentrum für Kapitalmärkte und Online-Brokerage

Stärkung der regulatorischen Diversifikation durch FCA-Lizenz

Erweiterung des globalen Footprints im Einklang mit der internationalen Wachstumsstrategie

Neue Umsatzquellen & Kundensegmente durch die Integration der Trade.com-Plattform

Mit dieser Übernahme beweist NAGA erneut ihren Anspruch, als paneuropäische Investmentplattform neue Standards im digitalen Trading und Börsenzugang zu setzen.

Die Weichen für nachhaltiges, länderübergreifendes Wachstum sind gestellt - NAGA bleibt ein Fintech mit echtem Skalierungspotenzial.

Mit der Übernahme von Trade Capital UK Ltd. feiert die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) ihr Comeback im britischen Markt - einem der bedeutendsten Finanzplätze Europas.

Diese strategische Akquisition markiert nicht nur den Wiedereintritt in einen hochattraktiven Markt, sondern unterstreicht auch NAGAs Anspruch, als global aufgestelltes FinTech mit breit diversifizierter regulatorischer Infrastruktur zu agieren.

Durch die enge Kooperation mit trade.com und die Einführung des eigenen, innovativen Produktportfolios vor Ort, plant die NAGA Group eine signifikante Geschäftsausweitung im Vereinigten Königreich.

Kernvorteile dieser Expansion:

Zugang zu einem hochentwickelten und finanzstarken Kundenmarkt

Nutzung bestehender lokaler Strukturen und regulatorischer Expertise

Skalierbarkeit durch das kombinierte Angebot von NAGA-Technologie und trade.com-Marktzugang

Beschleunigte Neukundengewinnung durch passgenaue Produkte und gezielte Marktansprache

Das Ergebnis: Ein klarer Wettbewerbsvorteil im britischen FinTech-Markt - und ein weiterer Schritt in Richtung globaler Marktführerschaft im digitalen Trading- und Investmentsegment.

Von europäisch zu global - NAGA Group schreibt ihre Erfolgsgeschichte international weiter

Die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) hat sich in den vergangenen Jahren mit gezielten internationalen Übernahmen als aktiver Gestalter des globalen FinTech-Markts positioniert.

Ein Meilenstein war die Fusion mit der Key Way Group zu Beginn des Jahres 2024 - dem Betreiber der vielfach ausgezeichneten Trading-Plattform CAPEX.com.

Diese strategische Entscheidung markierte nicht weniger als einen Quantensprung in der Unternehmensentwicklung:

Von einer stark europaorientierten Ausrichtung mit ca. 95 % Umsatzanteil aus Deutschland und Europa hin zu einem global aktiven Anbieter, der heute in über 100 Ländern operiert.

Die Fusion war weit mehr als ein Zusammenschluss - sie war der Katalysator für:

eine tiefgreifende strategische Neuausrichtung,

den Wandel hin zu einer skalierbaren Plattformstruktur,

und den Eintritt in neue Märkte mit hoher Dynamik und Wachstumschancen.

NAGA ist heute eine globale Marke mit internationaler Reichweite, breit diversifizierten Umsatzströmen und der Ambition, zu einem der führenden FinTechs weltweit aufzusteigen.

NAGA geht dorthin, wo andere nicht hinkommen - Pionierzugang, globale Vision und starke Marke

Als erster internationaler Broker mit direktem Zugang zur Bukarester Börse hat die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) einen bislang schwer zugänglichen Markt für Privatanleger geöffnet - und schafft damit exklusive Handelschancen in einer aufstrebenden Region.

Doch die Reise geht weiter: Unter der Führung von CEO Octavian Pátrascu, bekannt aus seiner Zeit bei CAPEX.com, richtet das Management den Blick nun auf den nächsten Wachstumsmotor - Südostasien.

Mit Ländern wie Singapur, Thailand, Vietnam, Indonesien und den Philippinen zählt die Region zu den dynamischsten Märkten weltweit.

700 Millionen Menschen, eine junge, digitalaffine Bevölkerung und eine stark zunehmende Investitionsbereitschaft - das bietet enormes Potenzial. Zum Vergleich: Die gesamte EU vereint rund 450 Millionen Einwohner.

NAGA positioniert sich frühzeitig, um von diesem Wachstum langfristig zu profitieren.

"Everyone has a plan until they get hit" - NAGA hat nicht nur einen Plan, sondern auch den Punch.

Mit Boxlegende Mike Tyson als offiziellem Markenbotschafter setzt die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) ein kraftvolles Zeichen: Für Mut, Disziplin und die Entschlossenheit, Grenzen zu überschreiten - Werte, die im Spitzensport genauso zählen wie im modernen Trading.

Mut, Disziplin und Entschlossenheit - diese Werte treiben Spitzensportler wie Trader an. NAGA vereint beides: eine klare Vision und die Kraft, sie umzusetzen.

Doch das ist noch nicht alles - die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) hat sich einen weiteren echten Schwergewichts-Markenbotschafter gesichert.

Schwarz-Gelb trifft FinTech - NAGA offizieller Partner von Borussia Dortmund

Mit der Partnerschaft zwischen der NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) und dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund schließt sich eines der dynamischsten FinTechs Europas mit einem der bekanntesten Fußballklubs der Welt zusammen.

Dank der Kooperation erhält NAGA exklusive Rechte zur Nutzung des BVB-Partnerlogos in mehreren internationalen Märkten - ein starker Hebel für globale Markenbekanntheit. Zusätzlich dürfen die Spieler des BVB in offiziellen Marketingkampagnen von NAGA eingesetzt werden - ein emotionaler Boost für die Markenkommunikation.

NAGA zeigt Flagge - im Stadion, im Messenger und in den Köpfen der nächsten Generation von Anlegern

Die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) macht ihre Marke sichtbar - physisch und digital:

Starke Stadionpräsenz - starke Marke

Bei Heimspielen von Borussia Dortmund im legendären Signal Iduna Park, dem größten Stadion Deutschlands, ist NAGA sichtbar auf den LED-Banden präsent - mit direkter Reichweite zu Millionen von Fans vor Ort und weltweit im TV.

Emotionale Markenbindung und globale Sichtbarkeit - genau dort, wo Aufmerksamkeit garantiert ist.

Innovation, die Maßstäbe setzt: NAGA launcht Trading in Telegram

Mit über 950 Millionen aktiven Nutzern weltweit eröffnet Telegram eine völlig neue Dimension der Reichweite - und NAGA nutzt dieses Potenzial als First Mover. Die direkte Integration macht Trading so einfach und zugänglich, wie nie zuvor - genau dort, wo die Zielgruppe bereits aktiv ist.

Fast eine Milliarde Nutzer - und ein gigantisches Neukundenpotenzial auf einen Klick.

Diese Innovation stellt nicht nur einen technologischen Meilenstein dar, sondern ist auch ein strategischer Hebel zur massiven Skalierung der Nutzerbasis.

Wir bringen Trading dorthin, wo die Menschen kommunizieren - einfach, schnell, global.

- Octavian Patrascu, CEO der NAGA Group

Diese Innovation ist nicht nur ein technologischer Meilenstein, sondern ein strategischer Wachstumstreiber:

Ein Klick, fast eine Milliarde potenzielle Nutzer - und eine Plattform, die bereit ist, in neue Dimensionen zu skalieren.

Fazit: NAGA Group AG - Wachstumsstark, unterbewertet, bereit für den nächsten Sprung

Trotz dynamischer Entwicklung, erfolgreicher Fusionen und globaler Wachstumsstrategie wird die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) aktuell noch deutlich unter ihrem Potenzial gehandelt.

Mit:

einem klaren Fokus auf Profitabilität ,

der weltweit ersten Trading-App in Telegram ,

dem Relaunch der Plattform ,

sowie Top-Markenbotschaftern wie Mike Tyson und Borussia Dortmund,

… ist NAGA strategisch ideal positioniert, um in den kommenden Quartalen massiv an Marktbedeutung - und Kurswert - zu gewinnen.

Ein Blick auf die Bewertung offenbart ein Paradoxon:

Während vergleichbare US-FinTechs mit dem 10- bis 15-fachen ihres Umsatzes bewertet werden, kommt NAGA derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 182 Mio.€ - trotz nachhaltigem Wachstum und positiver EBITDA-Entwicklung.

Und das bei einer Umsatzgröße von über 60 Mio.€ jährlich.

Eine Diskrepanz, die sich nicht dauerhaft halten wird.

Analysten sehen massives Kurspotenzial:

Kursziele: 1,20?€ bis 1,70?€

Upside: bis zu +161 % gegenüber dem aktuellen Niveau

Was den Kurs künftig treiben wird:

Strategische Expansion in Schlüsselregionen: Südostasien, Großbritannien, Lateinamerika

Globale Markenoffensive durch Partnerschaften mit BVB & Mike Tyson

Innovative Produktstrategie mit echter First-Mover-Dynamik

Skalierbares Plattformmodell mit stark wachsender Nutzerbasis

Jetzt könnte der richtige Zeitpunkt sein, sich zu positionieren - bevor es der Markt tut.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite der NAGA Group sowie im Investor-Relations-Bereich: www.naga.com

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN PERSONEN AUS DEN USA

Dieser Werbeartikel wurde am 3. Juni 2025 von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. erstellt und am 6. Juni 2025 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen The Naga Group AG wurden Verfasser, Vermittler und Herausgeber entgeltlich vom Unternehmen The Naga Group entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Enthaltene Werte: DE000A161NR7,US7707001027,VGG320891077