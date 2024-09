Das erste von insgesamt fünf der an dem Standort geplanten Module für die Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität ist in Betrieb gegangen. Die Jahreskapazität eines Moduls beträgt 20. 000 Tonnen. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit und einer Investition von 140 Millionen Euro hat AMG Critical Materials N. V. seine Lithiumhydroxid-Raffinerie in Bitterfeld-Wolfen und damit die erste Lithium-Raffinerie Europas in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das erste der fünf für den Standort geplanten Module mit der Produktion begonnen. Die Kapazität eines Moduls liegt demnach bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...