Die Merck-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 2,4 Prozent erreichte das Papier einen Wert von 170,05 Euro, was Anleger aufhorchen ließ. Dieser Anstieg erfolgte trotz eines prognostizierten holprigen Jahresausklangs, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht. Experten sehen in der robusten Performance ein Indiz für das Vertrauen der Investoren in die langfristigen Perspektiven des Chemie- und Pharmakonzerns.

Analysten optimistisch für die Zukunft

Finanzexperten zeigen sich zuversichtlich für die Zukunft von Merck. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 189,14 Euro sehen sie noch erhebliches Wachstumspotenzial. Diese positive Einschätzung basiert auf der erwarteten Erholung im Life-Science-Bereich sowie der soliden Grundlage in den Sparten Pharma und Elektronik. Trotz eines leichten Rückgangs [...]

