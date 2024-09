Wien (www.fondscheck.de) - AXA Investment Managers hat Dominic Byrne zum neuen Leiter für globale Aktien im Bereich AXA IM Core ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er berichte an Jeroen Bos, den globalen Leiter für Aktien, und sei seit dem 16. September in London tätig.Byrnes Ernennung folge auf die jüngsten Neuzugänge von Stephanie Li, die sich auf asiatische Aktien spezialisieren werde, und Koichiro Nanaumi, der seinen Fokus auf japanische Aktien legen werde. ...

