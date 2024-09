© Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa



Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für ASML, während Barclays Commerzbank hochstuft. Goldman Sachs empfiehlt den Kauf von Allianz. Die wichtigsten Analystenstimmen im Überblick.Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für ASML Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1100 auf 950 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders begründete reduzierte Gewinnschätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den jüngsten Entwicklungen in China und bei dem US-Chipkonzern Intel. Mit seinen Prognosen für den Gewinn je Aktie liege er für den Ausrüster der Halbleiterindustrie nun unter dem Konsens, der aber wohl nicht auf dem neuesten Stand …