Big Money...: Die Morgendämmerung für Rohstoffe ist angebrochen! Mit diesem Gold-Kupfer-Juwel profitieren Sie!

Die gesenkten Zinsen der Zentralbanken werden nicht nur die angespannte Lage am Kupfermarkt weiter verschärfen, sondern auch den Goldmarkt beeinflussen.

durch die jetzt wieder niedrigeren Finanzierungskosten dürfte der Boom in der Nachfrage nach erneuerbaren Energien, insbesondere im Bereich Solar, Windkraft und Elektromobilität, weiter zunehmen. Diese "neue" Nachfrage wird den Kupferbedarf noch weiter in die Höhe treiben. Bereits jetzt sind die Lagerbestände niedrig, was die Situation weiter verkompliziert. Die logische Folge dieser Entwicklung sind stark steigende Kupferpreise.

Gleichzeitig wird auch Gold von den Zinssenkungen profitieren. Da Gold traditionell als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen gilt, wird das Edelmetall in Zeiten niedriger Zinsen für Investoren wieder attraktiver. Somit ist nicht nur bei Kupfer, sondern auch bei Gold mit weiter steigenden Preisen zu rechnen.

Nun bekommen die strategisch wichtigen Metalle zudem noch Rückendeckung durch zahlreiche Analysen namhafter Finanzmarkt-Player. Kein geringerer als Goldman Sachs hat mit "Go for Gold" jüngst ein neues Motto ausgegeben, das quasi post-olympisch den globalen Wettlauf um das glänzende Edelmetall befeuert. Die Dynamik für den weiter an Fahrt aufnehmenden Goldpreis kommt dabei aus unterschiedlichen Triebwerken.

Da wäre einerseits die oben bereits erwähnten bevorstehenden Zinssenkungen der FED, was den Fluss von westlichem Kapital in den Goldmarkt neuen Schub verleihen wird. Hinzu kommen die vermehrten Goldkäufe der Zentralbanken, die laut World Gold Council in Q2-2024 bei 183 Tonnen lagen und damit um satte +6 %zulegten, verglichen zum Vorjahreszeitraum. Hier waren es vor allem der Schutz des Portfolios und die Diversifizierung, die zu diesem Rekordwert führten.

Überhaupt legte die Nachfrage nach Gold inklusive außerbörslichem (OTC) Handel im zweiten Quartal des laufenden Jahres gegenüber Q2-2023 um satte +4 % zu und erreichte sensationelle 1.258 Tonnen. Das wiederum ist der höchste Wert, der seit dem Jahr 2000 jemals für ein zweites Quartal gemessen wurde.

Quelle: World Gold Council, Juli 2024

Den vergleichsweise größten Appetit auf Gold hatte dabei der Tech-Sektor. Dessen Goldverbrauch stieg um sagenhafte +11 %, getrieben vor allem durch den steigenden Bedarf der Künstlichen Intelligenz.

Gleichzeitig legten zwar sowohl die Minenproduktion um 3 % und recyceltes Gold um 4 % zu, doch das allein wird den rapide steigenden Hunger nach Gold mittel- und langfristig nicht stillen können. Umso weniger verwundert es also, dass Goldman Sachs angesichts dieser bombastischen Nachfrage nach Gold an seiner Zielmarke von 2.700,- USD je Unze Gold für Anfang 2025 festhält, inklusive einer Long-Empfehlung.



Kupfer mit kolossaler Nachfrage!

Kupfer bleibt ein entscheidender Treiber der Energie- und Mobilitätswende. Das gilt vor allem deshalb, weil es unter allen Nichtedelmetallen die höchste thermische und elektrische Leitfähigkeit aufweist und damit maximale Effizienz bei einer Vielzahl stromerzeugender Produkte gewährleistet. Je größer die Kapazitäten für CO2-freie Stromerzeugung werden, desto mehr steigt auch der Bedarf nach Kupfer.

Laut den Analysten von Wood Mackenzie könnte bei einem Netto-Null-Szenario der Kupferbedarf bis zum Jahr 2034 bei 8,1 Millionen Tonnen liegen und bis 2040 sogar sagenhafte 14,4 Millionen Tonnen erreichen.

Kurz gesagt: Je wichtiger Gamechanger-Metalle wie Gold und Kupfer für die Energiewende werden und je steiler der Bedarf danach steigt, weil immer größere Produktions- und Speicherkapazitäten für grüne Energie benötigt werden, desto attraktiver werden Unternehmen, die genau das liefern können: Gold und Kupfer und zudem einen kleinen CO2-Fußabdruck, was insgesamt langfristiges dynamisches Wachstum möglich macht.

Mit seinem erstklassigen Gold-Kupfer-Projekt sollte Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) einer der ganz großen Gewinner der kommenden Marktverschiebungen sein. Mit seinem strategisch wichtigen Gold-Kupfer-Projekt bietet diese Firma eine nahezu einmalige Gelegenheit, sich frühzeitig in dieser bevorstehenden Wende zu positionieren. Kupfer, das als Schlüsselmetall für die Energiewende gilt, ist unverzichtbar für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Elektrifizierung der Industrie. In Verbindung miteinem robusten Goldmarkt sollte dies Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) in den kommenden Jahren an die Spitze der Junior-Bergbauunternehmen katapultieren.

Mit der absehbaren zyklischen Erholung und dem wiedererwachenden Interesse von Majors an Rohstoffprojekten, stehen die Chancen gut, dass Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) nicht nur von steigenden Rohstoffpreisen profitiert, sondern auch als Übernahmekandidat in den Fokus großer Player gerät. Wer sich jetzt positioniert, sollte Teil eines der spannendsten Kapitel im Gold- und Kupfermarkt werden.

TOP-Explorationsergebnisse! Großinvestor wittert Chance und steigt ein!

Der Rohstoffmarkt steht Kopf, und Unternehmen wie Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) nutzen die Gunst der Stunde. Der Explorer, der im weltweit renommierten "Vicuña District' operiert, wo direkt nebenan jüngst eine 4,5 Mrd. CAD Übernahme stattgefunden hat, die Investoren der ersten Stunde eine Rendite von fast 3.000 % eingebracht hat, hat jüngst beeindruckende Bohrergebnisse von seinem "Filo Sur'-Projekt präsentiert und nahezu zeitgleich einen bedeutenden Investor angelockt.

Quelle: Mogotes Metals & JS Research

Also gleich zwei TOP-News, die aufhorchen lassen. Bereits die ersten Bohrresultate von Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) deuten darauf hin, dass diese Firma auf einer potenziell riesigen Kupfer-Gold-Lagerstättesitzt. Das bedeutet, hier bahnt sich gerade eine riesige Erfolgsgeschichte, aka Filo Corp. (rund +3.000 % Rendite) an!

Erste Bohrergebnisse zeigen MEGA-Potenzial!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) hat von Februar bis Mai 2024 eine zwar verkürzte, aber äußerst effektive Bohrkampagne auf seinem "Filo Sur'-Projekt durchgeführt. Das Areal liegt strategisch günstig direkt neben dem Weltklasse-Projekt "Filo del Sol' von Filo Mining. Die Ergebnisse der ersten drei Bohrungen, FS_DDH_001 bis FS_DDH_003, geben einen ersten Eindruck von dem enormen Potenzial, das in diesem Gebiet schlummert.

Bohrloch FS_DDH_001 stieß in der "Cruz del Sur'-Zielzone auf eine mineralisierte Zone mit einer Länge von 134 m, die 0,22 g/t Gold, 768 ppm Zink und 107,6 ppm Blei, 0,01 Cu, 107,6 ppm Pb und 3,22 ppm Moenthielt, ab 282 m Tiefe. Besonders bemerkenswert ist ein Abschnitt von 2 m mit 1,27 g/t Gold und 1,16 % Zink. 270 ppm Blei and 296 ppm Kupfer ab 290 m.

Quelle: Mogotes Metals

Diese ersten Ergebnisse sind allerdings nur die Spitze des berühmt berüchtigten Eisbergs. Denn es gibt starke Hinweise darauf, dass sich unter der Oberfläche ein viel größeres Kupfer-Gold-System verbirgt.

In Bohrloch FS_DDH_002 entdeckte Mogotes (WKN: A3ENQ6) eine 815 m lange hydrothermale Brekzie, die auf ein potenzielles Hochsulfidationssystem ("HSE') hindeutet. Diese Zone lieferte beeindruckende 145 mmit 0,14 % Kupfer und 23,5 ppm Molybdän sowie weitere 47 m mit 0,18 % Kupfer und 7 ppm Molybdän. Diese Ergebnisse sprechen für eine bedeutende Kupfer-Molybdän-Lagerstätte, die in den kommenden Bohrsaisons weiter untersucht wird.

Obwohl Bohrloch FS_DDH_003 aufgrund eines frühen Wintereinbruchs nicht die geplante Tiefe erreichte, zeigten sich bereits erhöhte Gehalte an Kupfer und Molybdän. Entsprechend groß ist die Erwartung, dass noch größere Entdeckungen in der Tiefe gemacht werden.

Grandioser Datenschatz von Vale!

Um an umfassende "induzierte Polarisations'-("IP') und magnetische Bodendaten zu kommen, wandte sichMogotes (WKN: A3ENQ6) an frühere Betreiber des Projekts - und hier vor allem an das brasilianische Bergbauunternehmen Vale S.A., das zuletzt im Jahr 2012 Explorationen auf "Filo Sur' durchgeführt hatte. Mit neuen Daten an der Hand und Vales Unterstützung machte sich Mogotes umgehend daran, Archive zu durchforsten, wertvolle geophysikalische Daten zu heben und Berichte zu finden. Das alles gelang mit großem Erfolg. So konnten Daten wiederhergestellt werden, die lange Zeit verloren schienen oder bis dato nicht verfügbar waren, unter anderem sehr umfangreiche bodenmagnetische Daten aus dem Jahr 2012 und geophysikalische "DCIP'-Liniendaten aus dem Zeitraum 2004 und 2012. Ein gewaltiger und unverhoffter Explorationsfortschritt für Mogotes.

Ein Areal voller ungehobener Schätze!

Diese ersten Bohr- und Explorationsergebnisse sind nur ein sehr kleiner Einblick in das immense Potenzial, das Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) auf seinem "Filo Sur'-Projekt erwartet. Das Unternehmen hat schon jetzt neun vielversprechende Zielzonen identifiziert, von denen bisher nur drei anfänglich getestet wurden. Die systematische Erkundung des Areals hat bereits weitere große mineralisierte Systeme aufgedeckt, darunter die hochgradigen Ziele "Camino', "Rincon' und "Filon Alunita'.

Quelle: Mogotes Metals

Besonders spannend sind die neuen Zielzonen "Meseta' und "Cumbre', die in der nächsten Feldsaison intensiv untersucht werden. Diese Zonen haben das Potenzial, ebenfalls hochgradige Kupfer- und Goldvorkommen zu beherbergen, was das gesamte Projekt auf ein komplett neues Level hieven könnte.

Eine klare Vision und ehrgeizige Pläne!

Unter der Leitung von CEO Allen Sabet hat Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) eine klare Strategieentwickelt, um das volle Potenzial seines "Filo Sur'-Projekts zu erschließen. Die Pläne für die kommende Feldsaison sind ambitioniert und beinhalten eine Kombination aus Oberflächenprobenahmen, Schürfkampagnen und gezielten Bohrungen auf priorisierten Zielen. Das Unternehmen hat bereits jetzt die finanziellen Mittel, um diese Pläne aggressiv umzusetzen und das riesige Potenzial seiner "Claims' auszuschöpfen.

Strategischer Investor stärkt Position zudem!

Das gigantische Potenzial, das es bei Mogotes (WKN: A3ENQ6) auszuschöpfen gibt, hat auch ein Großinvestor erkannt, der sich gleich mal fett einkauft. Diese Partnerschaft wird die zukünftige Entwicklung des Unternehmens maßgeblich beeinflussen in eine neue Wachstumsphase führen.

Mit der Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 17.857.142 Einheiten zu einem Preis von 0,14 CAD pro Einheit werden rund 2,5 Mio. CAD brutto erlöst. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie und einem halben Warrant zusammen und werden von nur einem Investor, der ein großes Bergbauunternehmen mit Aktivitäten in Südamerika betreibt, übernommen, das namentlich nicht näher genannt wurde. Jeder ganze Warrant berechtigt den Investor bis zum 31. Januar 2027, eine weitere Stammaktie zum Preis von 0,30 CAD zu erwerben. Diese Investition spricht Bände über das Vertrauen in die Explorationsstrategie und das immense Potenzial der Projekte von Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6).

CEO Allen Sabet sagte:

"Wir freuen uns, dass wir einen strategischen Investor für die Teilnahme an der Offerte gewinnen konnten. Der strategische Investor wird ein wertvoller langfristiger Verbündeter bei unserer Suche nach einer Entdeckung sein. Seine Beteiligung am Angebot spricht für das Potenzial unserer Explorationsziele und den wissenschaftlichen Ansatz, den das Unternehmen bei der bisherigen Exploration verfolgt hat."

Perfect Timing?

Die Investition kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) hat in den letzten Monaten einige beeindruckende Explorationsergebnisse gezeigt, dass in den Tiefen des "Filo Sur'-Projekts ein riesiges Kupfer-Gold-Silber-Vorkommen schlummern könnte. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Branchenakteur wird dem Unternehmen nicht nur Zugang zu Kapital verschaffen, sondern auch wertvolle Expertise und Netzwerke bieten, die entscheidend sein könnten, um das volle Potenzial der entdeckten Ressourcen zu entfalten.

Diese Partnerschaft könnte der Schlüssel sein, um die nächste Entdeckungsphase zu beschleunigen und möglicherweise ein großes Kupfer-Gold-System ans Tageslicht zu bringen. Denn der strategische Investor hat nicht nur Kapital investiert, sondern auch seine Marktkenntnisse und operativen Ressourcen zur Verfügung gestellt, was die Chancen auf eine große Entdeckung dramatisch erhöhen könnte.

Der Markt reagiert - tun Sie es auch!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) hat sich in den letzten Monaten als eines der spannendsten Explorationsunternehmen in Südamerika etabliert. Der Einstieg eines strategischen Investors ist ein starkes Signal an den Markt und könnte das Unternehmen auf eine neue Ebene katapultieren. Der zusätzliche Kapitalzufluss wird es ermöglichen, die Explorationsaktivitäten in den kommenden Monaten massiv zu intensivieren - und das in einer Zeit, in der Kupfer und Gold steigen und die Nachfrage weltweit anzieht.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-exploring-multiple-targets-for-copper-next-to-filo-corp-and-ngex-minerals/

Fazit: Eine Investition in die Zukunft! Seien Sie dabei, wenn Mogotes die nächste große Entdeckung im "Vicuña District' macht!

Der Rohstoffsektor, insbesondere die Märkte für Gold und Kupfer, befindet sich in einer spannenden Übergangsphase. Während viele Marktteilnehmer noch zögern, bietet sich für clevere, weitsichtige und antizyklische Investoren jetzt eine einmalige Chance, frühzeitig in ein Unternehmen einzusteigen, das an der Schwelle zu bedeutenden Entdeckungen steht.

Die bisherigen Bohrergebnisse von Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) deuten darauf hin, dass das Unternehmen kurz vor einem großen Durchbruch steht. Mit noch vielen unberührten Zielzonen, die darauf warten, getestet zu werden, und einem klaren Fahrplan für die kommenden Monate, ist Mogotes bestens positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach diesen kritischen Rohstoffen zu profitieren.

Die ersten Erfolge sind bereits sichtbar, und das Unternehmen könnte bald zu einem bedeutenden Akteur im "Vicuña District' aufsteigen. Investoren, die jetzt einsteigen, könnten von den erheblichen Kursgewinnen profitieren, die eine erfolgreiche Bohrsaison mit sich bringen könnte.

Die Beteiligung des strategischen Investors ist ein weiterer Meilenstein für Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6). Mit frischem Kapital, einem starken Partner an der Seite und beeindruckenden Bohrergebnissen im Rücken steht das Unternehmen am Beginn einer neuen Wachstumsphase. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich diese spannende Geschichte genauer anzusehen, zu investieren und vom Potenzial eines zukünftigen Rohstoffgiganten zu profitieren. Nutzen Sie diese Chance der frühe Vogel zu sein, bevor der Markt das volle Potenzial dieses aufstrebenden Unternehmens erkennt!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Mogotes Metals, Filo Corp., Quellen: https://seekingalpha.com/news/4146019-go-for-gold-goldman-sachs-says-keeps-bullish2700oz-target-for-early-2025, https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q2-2024, https://www.woodmac.com/reports/metals-copper-energy-transition-outlook-2024-150293706/, https://www.investmentnews.com/esg/why-are-fund-managers-including-commodities-in-esg-portfolios/256804, eigener Research und eigene Berechnungen. Intro-Bild: stock.adobe.com

