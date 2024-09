Nach Darstellung des Analysten Frederik Jarchow von NuWays plant die THE NAGA GROUP AG, den Umsatz bis 2026 auf 129 Mio. Euro und das EBITDA auf 31 Mio. Euro zu steigern. Damit liege das Unternehmen deutlich über den aktuellen Schätzungen von NuWays mit einem Umsatz 2026 von 102,9 Mio. Euro und einem EBITDA 2026 von 21,3 Mio. Euro. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 1,40 Euro (zuvor: 1,20 Euro) an und bestätigt das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.09.2024, 10:30 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der NuWays AG am 20.09.2024 um 08:05 Uhr fertiggestellt und am 20.09.2024 um 08:05 Uhr erstmals veröffentlicht.



Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.aktien-global.de/cms/wp-content/uploads/2024-09-20-Interessenkonflikte-NuWays-NAGA.pdf