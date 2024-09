© Foto: adobe.stock.com



Gold reagiert auf die aktuelle Gemengelage mit einer Beschleunigung der imposanten Rekordjagd. Der Ausbruch über die 2.600 US-Dollar ist ein weiterer Meilenstein. Ein Durchmarsch in Richtung 3.000 US-Dollar winkt!Die tragenden Säulen der Goldpreisrallye Die Goldpreisrallye fußt auf verschiedenen Säulen. Der schwache US-Dollar und die geopolitischen Risiken mit dem damit verbundenen Bedürfnis der Absicherung sind hier sicherlich hervorzuheben. Der US-Dollar ist nach dem großen Zinsschritt der Fed vom Mittwoch (18. September) am Devisenmarkt gehörig in die Bredouille geraten. Doch nicht nur der Zinsschritt selbst trug dazu bei, auch die Zinsprojektionen der US-Notenbank für die kommenden …