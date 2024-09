NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis nach einem Treffen mit einem Investor-Relations-Manager von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im Kern sei über die Lagerbestände der US-Händler gesprochen worden, die sich offenbar verbesserten, schrieb Analyst Tom Narayan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Keine Sorgen bereiteten dem Autobauer die 2025 in der Europäischen Union wirksam werdenden CO2-Vorschriften und in China fühle sich das Unternehmen besser aufgestellt als die meisten anderen Autobauer./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 22:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 22:46 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

