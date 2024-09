DJ PTA-News: Frequentis AG: Verschmelzung der Konzerngesellschaft Groiss Informatics GmbH auf die Frequentis AG beabsichtigt

Wien, Österreich (pta/20.09.2024/12:23) - Frequentis plant als nächsten Schritt der Integration des im Juli 2024 erworbenen Klagenfurter Softwareunternehmens "Groiss Informatics", das mit insgesamt acht Mitarbeiter:innen auf die Entwicklung von Workflow-Managementsystemen spezialisiert ist, die Verschmelzung der Konzerngesellschaft Groiss Informatics GmbH als übertragende Gesellschaft auf die Frequentis AG als übernehmende Gesellschaft zum Verschmelzungsstichtag 30.06.2024 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß den Bestimmungen der §§ 96 ff GmbHG in Verbindung mit §§ 219 ff AktG und unter Anwendung des Art I UmgrStG ("up-stream Konzernverschmelzung").

Die Unterlagen zu diesem Vorgang werden gemäß § 221a Abs 1a AktG gleichzeitig mit diesem Hinweis in elektronischer Form in der Ediktsdatei (§ 89j GOG) und auch unter http://www.frequentis.com/ > Investor Relations > Publikationen > VERSCHMELZUNG DER GROISS INFORMATICS GMBH AUF DIE FREQUENTIS AG für die Dauer von einem Monat veröffentlicht.

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications / Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

