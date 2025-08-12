DJ PTA-AFR: Frequentis AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Frequentis AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien, Österreich (pta000/12.08.2025/12:30 UTC+2) - Frequentis AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.frequentis.com/H1-2025_Frequentis-DE.pdf Veröffentlichungsdatum: 12.08.2025
Kurzbeschreibung: Frequentis Halbjahresfinanzbericht 2025
Aussender: Frequentis AG Innovationsstraße 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com
