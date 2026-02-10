Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG
Erwartungen klar übertroffen - Book-to-bill: 1,17
Die vorläufigen Jahreszahlen der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) zeigen ein klares Übertreffen der Markterwartung und der eigenen Guidance. Der Umsatz stieg auf rd. € 580 Mio. (+20,8%; Guidance +10%). Das EBIT erreichte € 47 Mio., was eine Marge um 8% impliziert. Bereinigt man diese um einen positiven Sondereffekt (s.u.), ergibt sich eine EBIT-Marge auf Vorjahresniveau (6,7%). Der bereinigte EBIT-Margenwert entspricht ungefähr unserer Erwartung, in absoluter Höhe wurde unsere EBIT-Erwartung jedoch klar übertroffen. Die höhere Umsatzbasis und die leicht höhere Margenerwartung bedingen eine Anhebung unserer Schätzungen. Wir bleiben bis zur Vorlage des finalen GB 2025 (am 9.4.26) mit 10%igem Umsatzwachstum eher konservativ, denn die Book-to-Bill-Ratio (1,17) legt eine höhere Wachstumsrate nahe und das Geschäftsumfeld bleibt positiv. Auf Grundlage unserer Schätzungen (KGV 2026e: 35) ist die FQT-Aktie auf den derzeitigen Kursniveaus ein Halten.
Nach Aktualisierung unserer DCF- und Peer Group-Analyse steigt unser Fairer Wert deutlich auf € 72,64.
