Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG Unternehmen: Frequentis AG ISIN: ATFREQUENT09 Anlass der Studie: Bericht H1, Basisstudien-Update Empfehlung: Halten seit: 19.08.2025 Kursziel: € 53,94 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 19.8.2025, vormals Kaufen Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Book-to-Bill-Ratio bei 1,3 - H1-Zahlen bestätigen Kurstrend Die Halbjahreszahlen der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) zeigen dynamisches Wachstum bei Umsatz (€ 236,8 Mio.; +14,8%) und Auftragseingang (€ 309 Mio.; +35,6%) und implizieren eine Beschleunigung des Wachstums in 2026. Auch die bestätigten 2025er Ziele (u.a. mindestens 10%iger Umsatzzuwachs) sollten nun gut erreicht werden können. Getragen wird das Wachstum von beiden Segmenten (ATM: +13,8%; PST: +17,6%). Die prozentual stärksten regionalen Zuwächse zeigte die Region "Amerikas" (+51,6%), die nun für 23% der Umsätze steht. Die Frequentis-Aktie hat sich seit Jahresanfang mehr als verdoppelt, was neben der guten operativen Entwicklung auch einer Neubewertung des Geschäftsmodells durch den Kapitalmarkt geschuldet sein dürfte. Nach Aktualisierung unserer DCF- und Peer Group-Analyse steigt unser Fairer Wert deutlich auf € 53,94. Beim aktuellen Kurs von € 61,40 (18.8.2025) lautet unser Anlageurteil "Halten".



