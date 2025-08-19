Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG
Book-to-Bill-Ratio bei 1,3 - H1-Zahlen bestätigen Kurstrend
Die Halbjahreszahlen der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) zeigen dynamisches Wachstum bei Umsatz (€ 236,8 Mio.; +14,8%) und Auftragseingang (€ 309 Mio.; +35,6%) und implizieren eine Beschleunigung des Wachstums in 2026. Auch die bestätigten 2025er Ziele (u.a. mindestens 10%iger Umsatzzuwachs) sollten nun gut erreicht werden können. Getragen wird das Wachstum von beiden Segmenten (ATM: +13,8%; PST: +17,6%). Die prozentual stärksten regionalen Zuwächse zeigte die Region "Amerikas" (+51,6%), die nun für 23% der Umsätze steht. Die Frequentis-Aktie hat sich seit Jahresanfang mehr als verdoppelt, was neben der guten operativen Entwicklung auch einer Neubewertung des Geschäftsmodells durch den Kapitalmarkt geschuldet sein dürfte.
Nach Aktualisierung unserer DCF- und Peer Group-Analyse steigt unser Fairer Wert deutlich auf € 53,94. Beim aktuellen Kurs von € 61,40 (18.8.2025) lautet unser Anlageurteil "Halten".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Frequentis_20250819_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
