Anzeige
Mehr »
Montag, 15.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie meldet Mega-Deal: Nokia & Ericsson an Bord!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09 | Ticker-Symbol: FQT
Xetra
15.09.25 | 17:35
61,40 Euro
+3,72 % +2,20
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
FREQUENTIS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FREQUENTIS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
60,8061,6020:21
61,0061,4018:53
Dow Jones News
15.09.2025 19:45 Uhr
215 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-DD: Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien, Österreich (pta000/15.09.2025/19:14 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                     Norbert Haslacher 
   2                  Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                               Vorstand 
b)      Erstmeldung                                   
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                     Frequentis AG 
b)      LEI                                     529900N7I4DSM16GF659 
   4             Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   ATFREQUENT09 
b)      Art des Geschäfts                              Verkauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        62,00                                    400 
        62,20                                    500 
        62,60                                    132 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        62,1736                                   1.032 
e)      Datum des Geschäfts                             08.09.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                              Wiener Börse 
        MIC                                     XWBO (Wien) 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   ATFREQUENT09 
b)      Art des Geschäfts                              Verkauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        61,80                                    1.454 
        62,00                                    1.340 
        62,20                                    500 
        62,40                                    259 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        61,9755                                   3.553 
e)      Datum des Geschäfts                             09.09.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                              Wiener Börse 
        MIC                                     XWBO (Wien) 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   ATFREQUENT09 
b)      Art des Geschäfts                              Verkauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        61,80                                    500 
        62,00                                    400 
        62,20                                    6 
        62,40                                    25 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        61,9046                                   931 
e)      Datum des Geschäfts                             10.09.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                              Wiener Börse 
        MIC                                     XWBO (Wien) 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   ATFREQUENT09 
b)      Art des Geschäfts                              Verkauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        61,80                                    1.650 
        62,00                                    26 
        62,20                                    494 
        62,40                                    116 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        61,9192                                   2.286 
e)      Datum des Geschäfts                             11.09.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                              Wiener Börse 
        MIC                                     XWBO (Wien) 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   ATFREQUENT09 
b)      Art des Geschäfts                              Verkauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        60,00                                    550 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        60,00                                    550 
e)      Datum des Geschäfts                             12.09.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                              Wiener Börse 
        MIC                                     XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Frequentis AG 
           Innovationsstraße 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Marin 
Tel.:         +431811501074 
E-Mail:        stefan.marin@frequentis.com 
Website:       www.frequentis.com 
ISIN(s):       ATFREQUENT09 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Regulierter Markt in Frankfurt 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757956440846 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 13:14 ET (17:14 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.