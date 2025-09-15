DJ PTA-DD: Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien, Österreich (pta000/15.09.2025/19:14 UTC+2) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Norbert Haslacher 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Frequentis AG b) LEI 529900N7I4DSM16GF659 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung ATFREQUENT09 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 62,00 400 62,20 500 62,60 132 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 62,1736 1.032 e) Datum des Geschäfts 08.09.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse MIC XWBO (Wien) a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung ATFREQUENT09 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 61,80 1.454 62,00 1.340 62,20 500 62,40 259 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 61,9755 3.553 e) Datum des Geschäfts 09.09.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse MIC XWBO (Wien) a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung ATFREQUENT09 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 61,80 500 62,00 400 62,20 6 62,40 25 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 61,9046 931 e) Datum des Geschäfts 10.09.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse MIC XWBO (Wien) a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung ATFREQUENT09 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 61,80 1.650 62,00 26 62,20 494 62,40 116 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 61,9192 2.286 e) Datum des Geschäfts 11.09.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse MIC XWBO (Wien) a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung ATFREQUENT09 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 60,00 550 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 60,00 550 e) Datum des Geschäfts 12.09.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse MIC XWBO (Wien)

