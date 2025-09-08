Anzeige
Montag, 08.09.2025
Tokenisierung entfesselt: Republic führt die Ethereum-Revolution
WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09 | Ticker-Symbol: FQT
Xetra
08.09.25 | 16:04
62,40 Euro
-0,64 % -0,40
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
FREQUENTIS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FREQUENTIS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,0062,4016:30
61,8062,2016:21
Dow Jones News
08.09.2025 16:15 Uhr
213 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Frequentis AG: Frequentis beschließt Aktienrückerwerb

DJ PTA-Adhoc: Frequentis AG: FREQUENTIS beschließt Aktienrückerwerb

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frequentis AG: FREQUENTIS beschließt Aktienrückerwerb

Wien, Österreich (pta000/08.09.2025/15:43 UTC+2)

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung

Auf Basis der bestehenden Ermächtigung der Hauptversammlung vom 06.06.2024 hat der Vorstand der Frequentis AG heute - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats - beschlossen, ein Aktienrückerwerbsprogramm gemäß -- 65 Abs 1 Z 4 und 8 AktG durchzuführen.

Das Volumen des Rückerwerbsprogramms beläuft sich auf bis zu 6.000 Aktien (das entspricht rund 0,05% des derzeitigen Grundkapitals). Der Rückerwerb erfolgt ausschließlich über die Wiener Börse und dient der Bedienung der Verpflichtungen der Gesellschaft aus dem Long Term Incentive Plan für den Vorstand sowie jedem anderen gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG zulässigen Zweck. Derzeit hält die Gesellschaft 3.920 eigene Aktien.

Gemäß Artikel 2 Abs 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 und -- 5 Abs 1 und 2 Veröffentlichungsverordnung 2018 werden nachstehende Angaben veröffentlicht:

1. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung: 06.06.2024. 2. Tag und Art der Veröffentlichung des Ermächtigungsbeschlusses: 06.06.2024 gemäß -- 119 Abs 9 BörseG 2018. 3. Beginn und voraussichtliche Dauer des Rückerwerbsprogramms: Das Rückerwerbsprogramm beginnt am 22.09.2025 und endet

spätestens am 31.01.2026. 4. Aktiengattung: Der Rückerwerb bezieht sich auf die auf Inhaber lautenden Stückaktien der Frequentis AG (ISIN:

ATFREQUENT09). 5. Beabsichtigtes Volumen, insbesondere auch der Anteil der rückzuerwerbenden Aktien am Grundkapital, gegebenenfalls

getrennt nach der jeweiligen Aktiengattung: Die Frequentis AG beabsichtigt, bis zu 6.000 auf Inhaber lautende

Stückaktien, das entspricht rund 0,05% des Grundkapitals, zurückzuerwerben. 6. Höchster und niedrigster zu leistender Gegenwert je Aktie:Der niedrigste Gegenwert darf nicht mehr als 20% unter

und der höchste Gegenwert nicht mehr als 10% über dem durchschnittlichen Börsenschlusskurs (der Wiener Börse) der

vorangegangenen zehn Handelstage vor Erwerb der Aktien liegen. 7. Art und Zweck des Rückerwerbs:Der Rückerwerb erfolgt ausschließlich über die Wiener Börse und dient der Bedienung

der Verpflichtungen der Gesellschaft aus dem Long Term Incentive Plan für den Vorstand sowie jedem anderen gemäß --

65 Abs 1 Z 8 AktG zulässigen Zweck. Die Aktienrückkäufe erfolgen durch ein Kreditinstitut, das seine Entscheidung

über den Erwerbszeitpunkt unabhängig von Frequentis AG trifft und die Handelsbedingungen gemäß Artikel 3 der

delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 einzuhalten hat. 8. Allfällige Auswirkungen des Rückerwerbsprogramms auf die Börsezulassung der Aktien des Emittenten:Das

Rückerwerbsprogramm hat keine Auswirkungen auf die Börsenzulassung der Aktien der Frequentis AG. 9. Anzahl und Aufteilung der einzuräumenden oder bereits eingeräumten Aktienoptionen auf Arbeitnehmer, leitende

Angestellte und auf die einzelnen Organmitglieder der Gesellschaft: Keine. Derzeit besteht weder bei Frequentis AG

selbst noch bei einem mit ihr verbundenen Unternehmen ein laufendes Aktienoptionsprogramm. In den

Hauptversammlungen am 01.06.2023, 06.06.2024 und 05.06.2025 wurde jeweils (wie schon in früheren

Hauptversammlungen) ein leistungsbasierter Aktienbeteiligungsplan (Long Term Incentive Plan / LTIP) beschlossen, an

dem der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft teilnimmt. Die unter diesem Rückerwerbsprogramm erworbenen Aktien

sollen insbesondere zur Bedienung dieser LTIPs verwendet werden.

Die tatsächliche Durchführung des Rückerwerbsprogrammes hängt insbesondere noch von der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der Frequentis AG ab.

Hinweis gemäß Artikel 2 Abs 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 und -- 5 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018: Die Frequentis AG wird die Veröffentlichungspflichten gemäß Artikel 2 Abs 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/ 1052 und ---- 6 und 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 (Details zu durchgeführten Transaktionen bzw. allfällige Änderungen des Rückerwerbsprogramms) durch Veröffentlichung über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem, das zumindest innerhalb der Europäischen Union verbreitet ist, sowie auf ihrer Website unter https://www.frequentis.com > Investor Relations > Aktie > Aktienrückerwerb 2025 erfüllen.

Diese Veröffentlichung dient zugleich als Veröffentlichung gemäß ---- 4 und 5 der Veröffentlichungsverordnung 2018. Sie ist insbesondere kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Aktien der Frequentis AG und begründet keine Verpflichtung der Gesellschaft, Angebote zum Rückerwerb von Aktien der Frequentis AG anzunehmen.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.500 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Frequentis AG 
           Innovationsstraße 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Marin 
Tel.:         +431811501074 
E-Mail:        stefan.marin@frequentis.com 
Website:       www.frequentis.com 
ISIN(s):       ATFREQUENT09 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Regulierter Markt in Frankfurt 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757338980632 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 09:43 ET (13:43 GMT)

© 2025 Dow Jones News
