Shareholder Value Beteiligungen AG: Vollzug der Veräußerung eines Aktienpaketes an der SMT Scharf AG



Frankfurt am Main, 20.09.2024 Die Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205) gibt den Vollzug der Veräußerung eines Aktienpaketes an der SMT Scharf AG bekannt. Über den Abschluss der zugrundeliegenden Vereinbarung hat die Gesellschaft bereits am 1.3.2024 um 10:32 Uhr per Ad-hoc Mitteilung und erneut am 19.09.2024 um 16:37 Uhr informiert.



Durch den Vollzug des Verkaufs gemeinsam mit anderen Kernaktionären wurden insgesamt ca. 52,66% des Grundkapitals der SMT Scharf AG an die Yankuang Energy Group Company Limited (YKE) mit Sitz in der Provinz Shandong, China übertragen. Der Brutto - Kaufpreis beträgt nach konkreter Anwendung des in der Ad-Hoc Mitteilung vom 1.3.2024 erwähnten Anpassungsmechanismus 10,22 Euro pro Aktie ohne Berücksichtigung zusätzlicher interner Kosten der Verkäufer u.a. für Berater und Dienstleister. In Abhängigkeit vom Verhalten ausländischer Aufsichtsbehörden sowie dem Ausgang eines anhängigen Verfahrens kann es hierbei zu einer Nachzahlung der auf dem Notaranderkonto einbehaltenen Beträge von maximal 0,88 Euro pro Aktie nach Vollzug der Transaktion zu Gunsten der Verkäufer kommen.



"Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Vorständen der SMT Scharf AG, den Herren Reinhard Reinartz (CEO) sowie Volker Weiss (CFO) sowie dem Aufsichtsrat unter Leitung von Herrn Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis (Aufsichtsratsvorsitzender) für Ihren ganz besonderen Einsatz. In beispielhaftem team work haben die Berater Teams von Lincoln International und den Anwälten von honert unter Leitung von Dr. Thomas Grädler und ganz besonders unserem Syndikusanwalt Andreas Springer, den gesamten Prozess mit großem Einsatz begleitet", so Frank Fischer, Vorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG.



Der Transaktion voraus geht ein erfolgreicher jahrelanger Transformationsprozess der SMT Scharf in nachhaltigere Bereiche außerhalb des Kohlebergbaus. "Wir sind begeistert über den Erfolg der SMT im Tunnelbau, der sich durch den kürzlich erhaltenen Großauftrag für zwei gut 4.350 Meter lange Tunnel im Nahen Osten manifestiert" sagte Frank Fischer.



Der Käufer, die Yankuang Energy Group Company Limited (YKE, HKeX: 1171, SSE: 600188) stützt sich auf die Branchen Bergbau, hochwertige Chemikalien und neue Materialien, neue Energie, Herstellung hochwertiger Geräte und intelligente Logistik. YKE ist eine Konzernbeteiligung des großen chinesischen Energiekonzerns Shangdong Energy Group Co, Ltd., dessen Gesellschaften an vier großen Börsenplätzen in China und darüber hinaus (Shanghai, Hongkong, New York, Australien) notiert sind. YKE wurde hoch professionell vertreten durch Chief Investment Officer Dr. ZHANG Lei CPA, ICSPA, MBA.



In Anbetracht des Vollzugs der Vereinbarungen beabsichtigt die SMT Scharf AG weiterhin, einen Antrag auf Zulassung der Aktien der SMT Scharf AG zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu stellen, vgl. Ad-Hoc Mitteilung SMT Scharf vom 19.09.2024, 17:53 Uhr.



"Wir freuen uns, mit der Yankuang Energy Group einen Käufer gefunden zu haben, der die gesamte SMT Scharf AG weiterentwickeln, -und langfristig engagiert bleiben möchte", so Frank Fischer.



Begleitet wurde die Transaktion von Lincoln International, einer auf M&A-Beratung spezialisierten Investmentbank mit weltweit über 1.000 Mitarbeitern. Zitat Dr. Michael Drill Deutschland-Chef von Lincoln International: "Die Übernahme einer deutschen Publikums-Aktiengesellschaft durch einen chinesischen Großkonzern stellt in vielerlei Hinsicht ein sehr komplexes Vorhaben dar. Die professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten war sicherlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Zustandekommen der Transaktion."



Über den Käufer

Yankuang Energy Group Company Limited wurde 1997 gegründet. YKE ist als führender Hersteller von Ausrüstung für den Kohlebergbau im Untertagebergbau in China stark verankert YKE stützt sich auf die Branchen Bergbau, hochwertige Chemikalien und neue Werkstoffe, neue Energie, Herstellung hochwertiger Ausrüstung und intelligente Logistik.



Es handelt sich um ein Mega-Energieunternehmen in China, das über ein Listing an vier großen Börsenplätze in China und darüber hinaus (Shanghai, Hongkong, New York, Australien) verfügt. Die Gesellschaft verfügt über die Aktiengattung H (ISIN CNE1000004Q8; ISIN ADR US9848461052) und die Aktiengattung A (ISIN: CNE000000WV6). Yankuang Energy Group Ltd wurde 2022 auf dem 69 Platz der Fortune Global 500 Liste geführt und ist in den Indices CSI 300 sowie SSE 180 enthalten. Die Gesellschaft ist unter anderem in Australien, Shandong sowie in Shaanxi und der inneren Mongolei tätig.



Hauptaktionär des Käufers Yankuang ist die Shandong Energy Group Co., Ltd (Shandong). Die Shandong Energy Group Co. Ltd. ist ein chinesisches, staatliches Kohlebergbauunternehmen, das im Jahr 2011 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in Jinan, Shandong und ist das zweitgrößte chinesische Kohleunternehmen.



Die Käuferin wurde von Herrn Li Wei vertreten. Li Wei, geboren im September 1966, ist promovierten Ingenieur, Chairman der Gesellschaft, Parteisekretär und Mitglied der Geschäftsführung von Shandong Energy Group Limited.

Er wurde im Juni 2016 stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft, stellvertretender Partei Sekretär sowie Manager der Hualu Holding Co., Ltd. im August 2020. Die Funktionen als Chairman von Shandong Energy Group und Partei Sekretär bekleidet er seit Juni 2021. Im August 2021 übernahm er das Amt des Chairman der Gesellschaft.

Weitere Unternehmen, die zu Shandong gehören, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, sind:

Shandong Energy Linyi Mining Group Co. Ltd,

Yankuang Energy Group Co Ltd (CNE000000WV6, US9848461052, CNE1000004Q8),

Yancoal Australia Ltd (AU000000YAL0),

Coal & Allied Industries Ltd (AU000000CNA2).

Die Finanzdienstleistungen für die Gruppe werden erbracht von Yancoal Resources Ltd (AU000000FLX1)



Über die Verkäuferseite

Die Shareholder Value Beteiligungen AG nimmt an der Transaktion als ein wesentlicher Verkäufer Teil. Die Gruppe der elf Verkäufer besteht unter anderem aus mehreren Investmentfonds (Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ISIN: DE000A1JSWP1; DE000A12BPQ2; DE000A2N5MA1; DE000A2N66D4; DE000A2JJ222; DE000A0M8HD2; DE000A12BPP4; DE000A2P1AS5; Frankfurter Stiftungsfonds ISIN: DE000A2DTMN6; Frankfurter- Value Focus Fund ISIN: LU0566535208; LU0399928414).



SMT Scharf AG gibt bekannt, dass sie beabsichtigt, nach Abschluss der Transaktion die Zulassung der Aktien der SMT Scharf AG zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu beantragen, vgl. Ad-Hoc Mitteilung SMT Scharf vom 19.09.2024, 17:53 Uhr.



Über SMT Scharf AG

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com .



Über Lincoln International

Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus bietet Lincoln International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. In den 20 Büros in Amsterdam, Bangalore Brussels, Chicago, Dallas, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Mumbai, München, New York, Paris, Peking, San Francisco, Sao Paulo, Stockholm, Tokio, Wien und Zürich sind für Lincoln International mehr 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2023 hat Lincoln International bei weltweit mehr als 200 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten.



Zum Unternehmen:

Die Shareholder Value Beteiligungen AG legt eigene Mittel überwiegend in börsennotierte Aktiengesellschaften an. Im Jahre 2000 wurde das Unternehmen mit der klaren Zielsetzung gegründet, den Wunsch der Investoren nach hohen und stabilen Renditen bei gleichzeitig vertretbarem Verlustrisiko zu erfüllen. Die Anlagestrategie der Shareholder Value Beteiligungen AG richtet sich deshalb streng nach den Prinzipien des Value-Investing. Wir investieren in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um so das Risiko für die Anleger zu minimieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen hochzuhalten. Dabei legen wir den Fokus auf Nebenwerteaktien im deutschsprachigen Raum, da mit Small und Mid Caps historisch die höchsten Erträge erwirtschaftet wurden. Der Innere Wert* ist die zentrale Ziel- und Steuerungsgröße für unseren Erfolg als Summe aus Kursentwicklung und Dividenden der Beteiligungen nach Kosten und Steuern. Wir sehen unsere Hauptaufgabe in der langfristigen Erhaltung und im Aufbau des Vermögens unserer Aktionäre. Unsere jahrelange Erfahrung zeigt, dass eigene, intensive Analysen und ein konsequent eingehaltener Investmentstil langfristig zum Erfolg führen. Stabile Renditen bei begrenztem Risiko - darin sehen wir unsere Verpflichtung gegenüber den Anlegern.



Die Aktie der Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN DE000A168205, WKN A16820) notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.



Weitere Informationen zur Shareholder Value Beteiligungen AG finden Sie im Internet unter www.svb-ag.de

Sitz: Frankfurt am Main

Amtsgericht: Frankfurt am Main HRB 51069

Vorstand: Frank Fischer und Nils Herzing

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Helmut Fink



* Hinweise zum Inneren Wert:

Der Innere Wert pro Aktie ergibt sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens, vermindert um Verbindlichkeiten und Rückstellungen für zukünftige Verbindlichkeiten der Gesellschaft, dividiert durch die Anzahl der Aktien. Wir haben den Inneren Wert der Aktie der Shareholder Value Beteiligungen AG sorgfältig ermittelt. Wir weisen darauf hin, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.



Kontakt:

Frank Fischer

Vorstand

Shareholder Value Beteiligungen AG

Neue Mainzer Str. 1

60311 Frankfurt

Tel: 069 6698300

Email: ir@shareholdervalue.de



