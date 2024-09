Die Henkel vz-Aktie verzeichnete am Donnerstagvormittag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Trotz eines Tageshöchststands von 81,90 EUR fiel der Kurs zwischenzeitlich auf 80,70 EUR. Der Tagesumsatz belief sich auf knapp 80.000 gehandelte Aktien.

Analysten optimistisch für die Zukunft

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,97 EUR, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,85 EUR) darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 83,44 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von über 2,5% im Vergleich zum aktuellen Kurs impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 5,34 EUR erwartet, was das Vertrauen der Experten in die zukünftige Performance des Unternehmens unterstreicht.

