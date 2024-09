KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat Militärs, hochrangigen Staatsbeamten und Mitarbeitern von Rüstungsbetrieben und wichtigen Infrastrukturobjekten die Installation und Nutzung des Messenger-Dienstes Telegram auf Dienstgeräten verboten. Den entsprechenden Beschluss habe das Koordinationszentrum für Cybersicherheit des nationalen Sicherheitsrats gefasst, heißt es in einer Mitteilung des ukrainischen Parlaments. Ausgenommen von der Regelung seien nur Personen, in deren Aufgabenbereich die Kommunikation per Telegram falle.

Nach Angaben von Andrij Kowalenko, Chef des Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation beim nationalen Sicherheitsrat, betrifft die Vorgabe vor allem Arbeitscomputer. Sie erstrecke sich nicht auf private Handys, sagte er.

Der ukrainische Geheimdienst und der Generalstab hatten in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass russische Dienste Telegram für Cyberangriffe, Phishing, das Einschmuggeln von Schadsoftware, aber auch zur Standortbestimmung der Geräte nutzten, die dann wiederum ein leichtes Ziel für Raketenangriffe seien./bal/DP/ngu