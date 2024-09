Wien (www.fondscheck.de) - Matthias Liermann, Leiter des globalen Produktmanagements der DWS, ist zum Präsidenten des BVI gewählt worden. Das gab der deutsche Fondsverband im Anschluss an die jüngste Mitgliederversammlung bekannt, so die Experten von "FONDS professionell".Liermann folge auf den Deka-Topmanager Dirk Degenhardt, der vor zwei Jahren zum Präsidenten gewählt worden sei. Degenhardt werde dem BVI-Vorstand auch in den kommenden beiden Jahren angehören. In das Gremium gewählt worden seien außerdem Sonja Albers (Union Investment), Mathias Heiß (Universal Investment), Fabian Klingler (Abrdn), Thomas Schindler (Allianz Global Investors) und Jörg Stotz (Hansainvest). ...

