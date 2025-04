Der DAX liefert in dieser Woche bisher ab. Auch gestern reagierte er auf anfängliche Rückschläge positiv und drehte ins Plus. Heute profitiert er zunächst von guten Vorgaben aus Übersee. Gleichzeitig rückt die Bilanzsaison in den Vordergrund. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann ...