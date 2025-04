Nachdem der DAX am Donnerstag die 22.000-Punkte-Marke zurückerobert hat, steht der deutsche Leitindex am Freitag vor der nächsten Hürde in Form der 50-Tage-Linie. Weitere Entspannungssignale bezüglich Zollstreit sorgen für steigende Kurse. Auf Unternehmensseite stehen Atoss Software, Bayer, Bechtle, Deutsche Telekom, DWS, K+S, Merck und Nordex im Mittelpunkt des Interesses.

