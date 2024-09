Die Rwe-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag deutliche Einbußen und fiel um 3,3 Prozent auf 31,23 Euro. Trotz des Rückgangs bleibt der Energiekonzern für Analysten weiterhin attraktiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 46,89 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,09 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Bemerkenswert ist auch der Gewinnsprung im letzten Quartal, bei dem das Ergebnis je Aktie von 0,53 Euro auf 2,81 Euro anstieg.

Gasversorgung und Marktaussichten

Die Aussichten für den Energiemarkt bleiben positiv. Deutschland hat seine Gasversorgung diversifiziert und ist gut für den kommenden Winter gerüstet. Die Speicher sind gefüllt und zusätzliche LNG-Kapazitäten [...]

