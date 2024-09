Verfallstag & FED im Fokus. DAX, BTC, Gold, Nasdaq & Aktien der Woche mit Apple, Tesla, PayPal & Co.

Anzeige / Werbung

Ebenfalls spannend ist der Verfallstag heute, der seine "Schatten" der Volatilität aus Europa vorausschickt. Nachdem der DAX am Vortag ebenfalls ein neues Allzeithoch markierte und erstmals in seiner Geschichte über 19.000 Punkten notierte, fiel er heute rund 200 Punkte zurück und vollzieht in der US-Vorbörse starke Schwankungen. Während das Minus bei den US-Futures aufgeholt wird, ist im DAX eher die 18.800 spannend. Gelingt hier noch ein Rebound und bleiben die US-Börsen "in der Spur" der Wochenentwicklung?

Richtig stark ist weiter der Goldpreis. Er schafft erneut ein Rekordhoch an einem Freitag und setzt damit seinen Trend entsprechend fort. Auch der Bitcoin profitiert von der Liquidität, die durch die Zinssenkung entsteht und notiert nun sogar wieder über 63.000 US-Dollar. Darüber sprechen wir zunächst und gehen danach auf einige Einzelwerte ein, die in dieser Woche für Schlagzeilen und Kursbewegungen sorgten.

Zunächst stand FedEx, der große Logistikkonzern aus den USA, auf unserer Agenda. Die Quartalszahlen vom Vorabend enttäuschten, sodass die Aktie heute stark unter Druck geriet. Vom Druck befreien kann sich immer mehr der Zahlungsdienstleister PayPal, der weiter neue Verlaufshochs markiert und nach Kooperationen mit Amazon und Shopify sowie einem Brand-Update nach 10 Jahren nun in frischem Glanz erstrahlt. Wie weit kann die Rallye gehen?

Bei Apple sahen wir nach der Keynote vor einer Woche keine Rallye, nun aber im Nachgang. Denn die KI-Funktionen kommen vermutlich schneller als gedacht und können die Käufer:innen dann doch animieren, neue Geräte zu ordern.

Der neue Chef bei Nike ist kein Unbekannter. Er war bereits 32 Jahre im Unternehmen und soll nun, ähnlich wie bei Walt Disney, neue Ideen für den Erfolg des Konzerns beisteuern. An der Börse wird dies mit einem Vorschuss honoriert, die Aktie steigt. Wir schauen parallel auf den Kurs von Walt Disney, ob sich dort der neue und alte Chef bereits positiv bemerkbar gemacht hat.

