NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktie des kriselnden Chipkonzerns Intel hat nach einem Bericht über Kaufinteresse des Rivalen Qualcomm ein Kursplus verbucht. Das Papier legte im US-Handel um mehr als drei Prozent zu. Zwischenzeitlich war das Plus mit über neun Prozent noch größer gewesen. Das "Wall Street Journal" schrieb am Freitag, Qualcomm sei mit einem Übernahmevorschlag auf Intel zugegangen. Intel wollte sich zu dem Bericht nicht äußern, von Qualcomm gab es zunächst keine Reaktion.

Intel kämpft mit hohen Verlusten. Der einstige Branchenführer spielt praktisch keine Rolle im Smartphone-Geschäft - und auch bei den neuen Chips für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz kann Intel bisher dem Konkurrenten Nvidia keine wirkliche Konkurrenz machen. Zudem gerät Intel auch im PC-Markt und bei Chips für Rechenzentren verstärkt unter Druck. Der Konzern muss sparen und schob vor wenigen Tagen den Bau eines Chipwerks in Magdeburg um voraussichtlich zwei Jahre auf.

Qualcomm ist vor allem stark bei Modems und Prozessoren für Smartphones - und stößt gerade auch in den PC-Markt vor. Branchen-Analyst Patrick Moorhead von Moore Insights sagte im TV-Sender CNBC, er könne durchaus erkennen, wie sich das Geschäft der beiden Unternehmen gut ergänzen könne. Zwischen den Geschäftsbereichen und technischen Plattformen von Intel und Qualcomm gibt es kaum Überschneidungen. Allerdings dürfte ein Deal eine gründliche Prüfung durch Wettbewerbshüter auslösen.

Der Börsenwert von Intel sackte seit Ende 2023 um mehr als 50 Prozent ab. Qualcomm war zuletzt nach einem Kursanstieg um rund ein Fünftel in diesem Jahr etwa doppelt so viel wert. Nach dem Bericht im "Wall Street Journal" schloss die Qualcomm-Aktie mit einem Minus von knapp drei Prozent./so/DP/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX