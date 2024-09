Die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH zeigt sich in letzter Zeit von ihrer schwächeren Seite. Innerhalb des vergangenen Monats verzeichnete das Wertpapier einen Rückgang von 12,13 %, während es im Jahresvergleich sogar 18,43 % an Wert einbüßte. Trotz dieser Entwicklung bleibt LVMH ein attraktives Unternehmen für dividendenorientierte Anleger. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 15,00 EUR je Aktie erwartet, was beim aktuellen Kurs von 119,50 EUR einer beachtlichen Dividendenrendite von 12,55 % entspricht.

Bewertungskennzahlen im Fokus

Aus fundamentaler Sicht präsentiert sich die LVMH-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,52 für 2024 als moderat bewertet. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt aktuell bei 3,46, was auf eine leichte Überbewertung hindeuten könnte. Angesichts der jüngsten Kursentwicklung und der anhaltenden Marktvolatilität bleibt abzuwarten, ob sich die LVMH-Aktie in naher Zukunft erholen kann.

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Adr Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...