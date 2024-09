Die Künstliche Intelligenz (KI) hat sich längst von einer abstrakten Zukunftsvision zu einem realen Motor der globalen Wirtschaft entwickelt. Mit ihrem enormen Potenzial, Geschäftsprozesse zu optimieren, neue Märkte zu erschließen und Innovationen voranzutreiben, revolutioniert sie nahezu jede Branche. Trotzdem steckt KI noch in den Kinderschuhen. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf zwei Unternehmen, die die Entwicklung von KI vorantreiben, um ihre Marktposition zu stärken und die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Wenn das nicht gelingt verliert eine Aktie an Wert, wie zuletzt bei Intel gesehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...