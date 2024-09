DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HSBC - Das Engagement der HSBC in Bezug auf notleidende gewerbliche Immobilienkredite in Hongkong hat sich im ersten Halbjahr fast versechsfacht und beläuft sich auf mehr als 3 Milliarden US-Dollar, berichtet die Financial Times mit Verweis auf den Halbjahresbericht der britischen Bank. Das unterstreiche die Risiken, denen sich HSBC aufgrund des Einbruchs des chinesischen Immobilienmarktes ausgesetzt sieht. HSBC hatte per 30. Juni 3,2 Milliarden US-Dollar an "kreditgefährdeten" gewerblichen Immobilienkrediten an Kunden in Hongkong, sechs Monate zuvor waren es laut Finanzbericht nur 576 Millionen. (Financial Times)

September 23, 2024 01:15 ET (05:15 GMT)

