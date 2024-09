Ein schneller Blick auf die Evotec Aktie kurz vor dem Start in die neue Handelswoche: Nach dem Kursanstieg der Biotech Aktie bis auf 6,64 Euro am Donnerstag kam massiv Druck auf den Aktienkurs aus. Der TecDAX-Titel fiel dann bis an de 6-Euro-Marke und ging am Freitag auf Tagestief bei 6,005 Euro (-5,36 Prozent) aus dem XETRA-Handel. Es ist mal ...

